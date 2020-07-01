БГК имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Во время матча БГК имени Мешкова - "Порту". Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка группового этапа мужской гандбольной Лиги чемпионов состоялась сегодня в штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова попал в группу А, где его соперниками будут французский "Пари Сен-Жермен", северомакедонский "Вардар" из Скопье, венгерский "Пик" из Сегеда, португальский "Порту", норвежский "Эльверум", немецкий "Фленсбург" и польский "Виве" из Кельце, в котором выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

В предварительной группе В сыграют испанская "Барселона", французский "Нант", венгерский "Веспрем", немецкий "Киль", датский "Ольборг", словенский "Целе", хорватский "Загреб" и украинский "Мотор" из Запорожья, в котором в новом сезоне будут играть сразу четыре белорусских гандболиста: Борис Пуховский, Максим Бабичев, Иван Мороз и Вячеслав Бохан.

Соревнования в группах начнутся 16 сентября 2020 года, а финишируют 4 марта 2021-го. По итогам группового этапа прямые путевки в четвертьфинальную стадию получат по два лучших клуба. Команды, которые займут 3-6-е места, в марте-апреле сыграют в поединках плей-офф за четыре оставшихся пропуска в 1/4 финала. Четвертьфиналы намечены на середину мая, "Финал четырех" должен пройти 12-13 июня.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов БГК имени Мешкова выступил неудачно, не сумев пробиться в плей-офф. После финиша группового этапа в марте в связи с пандемией коронавируса ЕГФ приняла решение не проводить матчи 1/8 и 1/4 финала, а завершить сезон "Финалом четырех", в котором выступят по две лучшие команды из двух предварительных групп - "Барселона", "Пари Сен-Жермен", "Киль" и "Веспрем". Планируется, что решающий этап чемпионской Лиги-2019/20 пройдет 28-29 декабря в немецком Кельне.-0-