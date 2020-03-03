БГК имени Мешкова вышел в четвертьфинал SEHA-лиги

Во время матча. Фото организаторов турнира

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова стал последним участником четвертьфинальной стадии SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором домашнем матче 1/8 финала с китайским "Пекином" чемпионы Беларуси одержали победу со счетом 41:23 (20:11).

Фото организаторов турнира

В первой игре на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" БГК также не испытал никаких проблем, разгромив гостей с разницей в 20 мячей - 46:26.

Один из лидеров брестчан Никита Вайлупов сегодня забросил 2 мяча и теперь с 90 голами возглавляет список лучших бомбардиров SEHA-лиги.

В двухматчевой дуэли за выход в "Финал четырех" БГК имени Мешкова 7 марта (дома) и 14 марта (в гостях) встретится с запорожским "Мотором". В составе чемпионов Украины выступают два белорусских гандболиста - Борис Пуховский и Максим Бабичев.

Составы остальных пар 1/4 финала: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Нексе" (Нашице, Хорватия), "Загреб" (Хорватия) - "Татран" (Прешов, Словакия), "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови-Сад, Сербия).

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 3 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира - "Финал четырех", который пройдет 3-5 апреля.-0-