БГК имени Мешкова занял 3-е место в чемпионате SEHA-лиги

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова финишировал на 3-м месте в SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за бронзу на площадке своего спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси обыграли хорватский "Нексе" из Нашице со счетом 24:19.

С первых минут встречи хозяева решающего этапа турнира захватили инициативу, играя на высоких скоростях. На последнем рубеже обороны хорошо действовал голкипер брестчан Иван Пешич, и к перерыву их преимущество составило 4 гола - 12:8.

Во второй половине встречи подопечные Маноло Каденаса продолжали контролировать ход игры и уверенно победили. Самым результативным в их составе стал Максим Баранов, забросивший 5 мячей.

В полуфинале БГК имени Мешкова в упорной борьбе уступил македонскому "Вардару" со счетом 23:25. В другом полуфинальном матче хорватский "Загреб" был сильнее "Нексе" - 28:23.

Решающий поединок за главный приз 8-го по счету сезона SEHA-лиги между "Вардаром" и "Загребом" начнется в 20.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .

В прошлые годы БГК имени Мешкова дважды становился серебряным призером SEHA-лиги (2014, 2015) и один раз завоевал бронзу (2017). Год назад в борьбе за 3-е место брестчане уступили в Скопье словенскому "Целе" со счетом 28:31, чемпионом тогда стал "Вардар", победивший в решающем поединке гандболистов "Загреба" - 26:24. "Вардар" является самым титулованным клубом этого турнира, он становился победителем четыре раза (2012, 2014, 2017, 2018). Дважды первым был венгерский "Веспрем" (2015, 2016) и один раз "Загреб" (2013).-0-