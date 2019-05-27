БГК им.Мешкова подписал контракт с белорусом Никитой Вайлуповым

27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова подписал контракт с игроком национальной сборной Беларуси Никитой Вайлуповым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.
Трудовое соглашение вступит в силу с июля текущего года. Контракт с правым угловым рассчитан на три сезона.
"Заключили контракт с качественным гандболистом. Никита Вайлупов - игрок национальной сборной Беларуси, много забрасывает, всегда в числе лучших снайперов чемпионата. Очень талантлив. У него отличный бросок, великолепная скорость. Уверен, что гандболист продолжит расти в своем мастерстве в нашем клубе, добавит стабильности и еще лучше будет смотреться во всех аспектах своей игры", - сказал спортивный директор БГК Павел Башкин.
Никита Вайлупов родился 30 июля 1995 года в Витебске. Выступал за гандбольный клуб им. Левина (Новополоцк), столичные "Динамо" и СКА.
В межсезонье состав "мешковцев" обновится. В команду придут левый полусредний Вильям Акамбре (Франция), линейный Бранко Каракаш (Черногория), правый полусредний Марко Панич (Босния и Герцеговина), разыгрывающий Яка Малус (Словения).-0-
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