БГК проиграл "Нексе" в SEHA-лиге

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел пятое поражение в чемпионате SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси принимали хорватский клуб "Нексе" и уступили со счетом 25:30. До этого БГК выиграл 4 встречи и столько же раз уступал соперникам.

После 9 сыгранных матчей брестчане имеют в своем активе 12 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. Впереди хорватские "Загреб" и "Нексе", набравшие по 21 баллу, у македонского "Вардара" - 18, словацкий "Татран" и румынская "Стяуа" имеют по 15 очков. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

Следующую встречу SEHA-лиги БГК имени Мешкова проведет 4 декабря у себя дома против клуба "Извиджач" из Боснии и Герцеговины, который в восьми проведенных встречах набрал лишь 1 очко и занимает последнее, 10-е, место в турнирной таблице.-0-