Биатлон, фристайл, коньки: следите за расписанием выступлений белорусских олимпийцев

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подробное расписание выступлений белорусских олимпийцев на Играх в Пекине доступно на сайте НОК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

До старта зимних Игр пять дней. Уже 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" зажжется огонь Олимпиады. Но первые состязания состоятся раньше, 2 февраля. В этот день стартуют предварительные этапы дабл-микста в керлинге. 3 февраля пройдут квалификационные выступления по фристайлу среди мужчин, скоростной спуск мужчин-горнолыжников и первые хоккейные баталии.

Появление на олимпийских площадках белорусов ожидается в день открытия Игр - 4 февраля. Будем болеть за Константина Милюкова: он выступит на предварительном этапе с короткой программой по фигурному катанию. Произвольную программу спортсмены покажут 6 февраля, в тот же день с короткой программой выступят фигуристки-одиночницы, в их числе и наша Виктория Сафонова.

Особенно жарким для олимпийской команды Беларуси обещает стать 5 февраля: запланированы смешанная эстафета по биатлону и забег женщин-конькобежцев на дистанции 3 км. В этих видах спорта Беларусь представлена наибольшим числом атлетов. В нашей стране хорошо известны имена Динары Алимбековой, Анны Солы, Елены Кручинкиной, Ирины Лещенко, Алины Пильчук, а также Антона Смольского, Романа Елетнова, Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского и Максима Воробья - наших биатлонистов. Будет за кого поболеть и среди конькобежцев: выступают Евгения Воробьева, Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Игнат Головатюк (он побежит 6 февраля дистанцию 5 км).

7 февраля переместимся в Национальный (китайский) горнолыжный центр, где белоруска Мария Шканова выступит в дисциплине гигантский слалом. В этот же день болеем за наших биатлонисток в индивидуальной гонке, а 8 февраля такая же гонка состоится у мужчин.

10 февраля свои претензии на медали заявят воздушные акробаты - смешанные команды. За сборную Беларуси по этому виду спорта выступают Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова и Максим Густик, Станислав Гладченко, Макар Митрофанов, Павел Дик.

Сейчас белорусские атлеты осваиваются на объектах предстоящих Игр. Следим за расписанием соревнований и болеем за наших, поддерживаем их, в том числе в акции "Разам з камандай"!-0-

Фото НОК Беларуси