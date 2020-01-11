Биатлонист Андрей Гаврош занял 29-е место на юношеских Олимпийских играх

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Андрей Гаврош занял 29-е место в индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время белорусского спортсмена - 38 мин. 15,4 сек. Андрей Гаврош допустил четыре промаха. Победителем стал россиянин Олег Домичек, который пришел к финишу на 4 мин. 06,0 сек. раньше белоруса и допустил две осечки на огневых рубежах. Серебро у австрийца Лукаса Хаслингера (итоговое время 34 мин. 23,0 сек и 2 промаха). Замкнул тройку сильнейших Матье Гарсия из Франции - 35 мин. 04,4 сек., 3 промаха.

Что касается остальных белорусских стреляющих лыжников, то Константин Бабуров занял 40-е место, Артем Крыленко - 52-ю позицию. Всего финишировали 98 спортсменов.-0-