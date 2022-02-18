Биатлонист Антон Смольский: неблагоприятная погода, колотит до сих пор

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист Антон Смольский прокомментировал свое выступление в олимпийском масс-старте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Первый круг у нас получился очень быстрым, поэтому далее все начали снижать скорости. Только норвежец (Йоханнес Бё. - Прим. БЕЛТА), не знаю, откуда у него силы берутся, прибавлял к финишу. Погода была неблагоприятная, колотит всего до сих пор, хотя гонка уже завершена. Ветер сыграл не последнюю роль: на последнем огневом рубеже промазали все лидеры, - подчеркнул биатлонист. - Чжанцзякоу - специфическое и непростое место. Конечно, в индивидуальной гонке для меня все сложилось удачно, но проводить здесь столь крупные соревнования без серьезного опробования сложно. С этим, уверен, согласятся многие участники Игр".

В гонке с массовым стартом Антон Смольский занял 17-е место.-0-

Фото Андрея Покумейко