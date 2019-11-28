Биатлонист сборной Беларуси Егор Казаринов стал 14-м на этапе Кубка IBU в Шушене

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист сборной Беларуси Егор Казаринов занял 14-е место на первом в сезоне этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спринтерскую дистанцию 10 км он преодолел с четырьмя штрафными кругами за 30 мин. 7,4 сек. Победу в гонке одержал немец Лукас Францшер - 28 мин. 33,1 сек (1-0 промах). Серебро у Харальда Леммерера из Австрии, пришедшего на финиш с отставанием от победителя 5,7 сек. (0-1). Бронзовым призером стал норвежец Александр-Фьельд Андерсен, проигравший лидеру 17,3 сек. (0-3).
Остальные представители белорусской команды Виктор Кривко, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский заняли в итоговом протоколе 46-е, 48-е и 64-е места соответственно.
Первый этап Кубка IBU в Шушене продолжится женской спринтерской гонкой.-0-