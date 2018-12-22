Биатлонистка Дарья Юркевич заняла 41-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой в австрийском Обертиллиахе завершился третий этап Кубка IBU, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительницей спринта на 7,5 км стала канадская биатлонистка Надя Мозер, показавшая результат 20 мин. 43,4 сек. и не допустившая ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторая итоговая позиция у россиянки Натальи Гербуловой (+0,4 сек.; 1 промах), третье место заняла еще одна канадка Меган Бэнкс (+0,7 сек.; 1).
Лучшей из трех белорусских биатлонисток стала Дарья Юркевич, у которой 41-е место (+1 мин. 38,7 сек.; 2). Арина Яборова заняла 49-е место (+1 мин. 59,8 сек.; 1), Инна Костюченко оказалась на 53-й итоговой позиции (+2 мин. 05,3 сек.; 4) среди 104 участниц спринта.-0-
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