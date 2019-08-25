Биатлонистка из Молдовы: "Раубичи" - идеальная площадка для проведения международных стартов

Во время тренировки в Раубичах. Фото из архива

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорткомплекс "Раубичи" является идеальной площадкой для проведения международных стартов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала участница чемпионата мира по летнему биатлону среди юниоров из Молдовы Валентина Мырза.

"База в "Раубичах" идеально подходит для проведения чемпионата мира по летнему биатлону и других международных соревнований. Очень хорошая трасса, сделана качественно", - считает спортсменка. Биатлонистка сказала, что нынешний форум ей запомнится надолго, именно здесь она впервые попробовала свои силы в суперспринте.

Валентина Мырза отметила доброжелательную атмосферу, которая царит на трассе и в спорткомплексе. Понравились ей и позитивные белорусские болельщики, которые поддерживают всех участников мирового форума.

Участие в чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит 23-25 августа в спорткомплексе "Раубичи", принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран. Среди них известные биатлонисты, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр - Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов.

На счету белорусских атлетов - две золотые медали чемпионата мира среди юниоров: у Никиты Лобастова в суперспринте и у Дмитрия Лазовского в спринте на 7,5 км.

Завершатся состязания сегодня гонками преследования у взрослых и юниоров. Белорусские "Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в 1999 году.-0-