Биатлонистка Леа Мейер из Швейцарии выиграла гонку на ЧМ среди юношей и юниоров-2020

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Леа Мейер из Швейцарии выиграла 10-ти километровую индивидуальную гонку в младшей возрастной группе на домашнем чемпионате мира среди юношей и юниоров-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница преодолела 10-ти километровое расстояние гонки за 33 мин. 52,4 сек., допустив два промаха. Второе место у Ребекки Пасслер из Италии, результат которой хуже, чем у чемпионки на 12,7 сек. Кроме того, она трижды была неточна на огневых рубежах. Австрийка Анна Гандлер замкнула тройку призеров, отстав от визави из Швейцарии на 16,4 сек. и допустив три промаха.

Что касается белорусок, то лучшая из них Юлия Ковалевская, приехавшая на чемпионат в ранге бронзовой медалистки зимних юношеских Олимпийских игр, заняла 28-е место. Анастасия Трофимова стала 49-й, а Карина Ануфриенко не смогла завершить старт.

Чемпионат мира - 2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), стартовавший в швейцарском Ленцерхайде, продлится с 26-го января по 2-е февраля.

В программу состязаний включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.-0-