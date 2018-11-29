Биатлонистка сборной Беларуси Ирина Кручинкина заняла 2-е место на этапе Кубка IBU

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка сборной Беларуси Ирина Кручинкина заняла второе место на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спринтерскую дистанцию на 7,5 км натурализованная россиянка преодолела без штрафных кругов. Она всего лишь восемь секунд уступила занявшей первое место Ингеле Андерссон из Швеции - 23 мин. 44,0 сек. Бронзовым призером стала россиянка Анастасия Морозова.
Другая представительница белорусской команды Инна Костюченко разместилась в итоговом протоколе на 57-й позиции.
Первый этап Кубка IBU в Идре продолжится 1 декабря спринтерскими гонками.-0-
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