Биатлонистки сборной Норвегии выиграли эстафету на ЧМ в Эстерсунде, украинки финишировали 3-ми, белоруски - 11-ми

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежки выиграли эстафету 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницы прошли дистанцию за 1 час 12 мин. 00,1 сек. Серебро у команды Швеции (+24,3 сек.), бронзу завоевали биатлонистки Украины (+35,1 сек.).

Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кручинкиной, Елены Кручинкиной и Ирины Кривко занял 11-е место, отстав от чемпионок на 2 мин. 33,1 сек.

Сегодня вечером состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Беларусь представят Антон Смольский, Роман Елётнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.

В заключительный день мирового первенства 17 марта состоятся масс-старты у женщин на 12,5 км и мужчин на 15 км.-0-

Фото IBU