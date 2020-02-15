Биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за допинг, Россия лишится золота Олимпиады-2014 в эстафете

Евгений Устюгов во время эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Фото из архива

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Результаты Евгения Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/2014, подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий - аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете.

Что касается Светланы Слепцовой, то олимпийская чемпионка Игр-2010 признана виновной в использовании запрещенной субстанции в нарушение статьи 2.2 антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU). Спортсменка завершила карьеру в 2017 году, однако двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил этим спортсменам были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне 2019 года. 13 февраля стало известно, что Евгений Устюгов, который завершил карьеру после Игр в Сочи, вновь подозревается в нарушении антидопинговых правил на основе показаний биологического паспорта с 2010 по 2014 год.

В результате сборная России лишится первого места в медальном зачете зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. На первом месте окажется сборная Норвегии (11-5-10), на втором - сборная Канады (10-10-5). Россия опустится на третью позицию (10-9-9).-0-