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Биатлонисты Франции победили в смешанной эстафете на КМ в Поклюке

Спорт 02.12.2018 | 18:41

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартет французских биатлонистов одержал победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда в составе Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Дестье показала результат 1 час 10 мин. 02,8 сек. (0+5). Второе место - у сборной Швейцарии, третьи - стреляющие лыжники из Италии.

Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Середина финишировал 12-м - +3 мин.15,6 сек. (1+8).

Ранее в Поклюке состоялся сингл-микст. Белорусы Анна Сола и Сергей Бочариноков заняли в этой дисциплине 16 место.

Первый этап Кубка мира по биатлону продолжится 5 декабря двумя индивидуальными гонками.-0-

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Теги
биатлон, Кубок мира, Франция
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