Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на ЧМ в Эстерсунде, немцы - 2-е, белорусы - 10-е

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Норвегии победили в мужской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет в составе Ларса Хельге Биркеланда, Ветле Кристиансена, Тарье Бё и Йоханнеса Бё показала результат - 1 час. 12, 03 сек. (0+6). Серебряными призерами стали биатлонисты Германии - +38,1 сек. (0+8), третье место у команды России - +1 мин.04,1 сек. (0+7).

Фото IBU

Белорусская команда в составе Антона Смольского, Романа Елётнова, Сергея Бочарникова и Владимира Чепелина заняла десятое место - + 2 мин. 04,0 сек. (0+9). Белорусы неплохо провели стрельбу и занимали шестое место в ходе гонки.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта двумя гонками с массового старта.-0-