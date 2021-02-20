Биатлонисты Норвегии выиграли эстафету на ЧМ в Словении

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафетную гонку 4 х7,5 км на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавы показали итоговое время 1 ч. 14 мин. 25,8 сек. Стурла Хольм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё, а также Ветле Шостад Кристиансен не бежали дополнительных кругов, но использовали восемь дополнительных патронов.

На втором месте финишировали спортсмены из Швеции Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелинг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон (отставание 33,1 сек., 0 промахов + 7 дополнительных патронов). На третьем месте завершила гонку дружина России за которую выступали Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (отставание 50,9 сек., 0 промахов + 5 дополнительных патронов).

Что касается белорусской команды, то Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский финишировали на девятой позиции (отставание 2 мин. 25,4 сек., 0 промахов + 9 дополнительных патронов).