Биатлонисты Норвегии выиграли мужскую эстафету на этапе КМ в Швеции

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Норвегии Стурла Хольм Легрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо и Ветле Шостад Кристиансен выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Квартет из скандинавской страны преодолел четыре этапа по 7,5 км за 1 ч. 14 мин. 09,3 сек. (0 промахов+4 дополнительных патрона).
Второе место заняли биатлонисты Франции Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе. Их итоговый результат на 11,2 сек. хуже, чем у победителей (0+8). Бронзу завоевали российские биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов - отставание +45,9 сек. (1+9).
Белорусский эстафетный квартет, за который выступали Сергей Бочарников, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский завершил гонку на шестом месте - отставание 2 мин. 07,5 сек. (0+11).
5 декабря в программе второго этапа Кубка мира значатся женская эстафета и мужская гонка преследования.-0-