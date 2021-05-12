Билеты на финал Кубка Беларуси стоят от Br4 до Br8

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В продажу поступили билеты на финальный матч 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, который состоится 23 мая в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Цена билетов на встречу борисовского БАТЭ и футболистов "Ислочи" из Минского района составляет от Br4 до Br8. По информации ассоциации "Белорусская федерация футбола", болельщики БАТЭ расположатся в 6-м и 7-м секторах гомельского стадиона "Центральный", фанатам "Ислочи" предоставлены 10-й и 11-й сектора.

Футболисты БАТЭ являются четырехкратными обладателями Кубка страны, а в финале они сыграют в десятый раз. "Ислочь" впервые в своей истории пробилась в финал кубкового турнира. В полуфинале команда Артема Радькова сумела победить по сумме двух поединков действующего чемпиона страны солигорский "Шахтер" (0:1 и 2:0). Нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника "Ислочи", а потом перешел в БАТЭ.

Если футболистам "Ислочи" удастся выиграть Кубок, то они получат право сыграть в квалификационном раунде нового континентального турнира - Лиге конференций УЕФА. Если победит БАТЭ, то путевка туда достанется брестским динамовцам, которые финишировали четвертыми в прошлом чемпионате Беларуси.

Гомель во второй раз будет принимать решающий матч Кубка Беларуси. Впервые это произошло в 2015 году, и тогда футболисты БАТЭ выиграли свой третий трофей, разгромив "Шахтер" со счетом 4:1.

В прошлом сезоне борисовская дружина в четвертый раз взяла Кубок страны, одолев в решающем поединке в Минске брестское "Динамо" со счетом 1:0 (в овертайме). По три раза Кубком владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-