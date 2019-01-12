Билеты на матч БАТЭ - "Арсенал" поступят в продажу 15 января

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты на поединок БАТЭ и лондонского "Арсенала" в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 поступят в продажу 15 января. Такая информация размещена на сайте футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.
Ограничение по продаже в одни руки - два билета.
Также сообщается, что с 15 по 21 января будут обслуживаться только держатели клубных карт "желто-синих" в сезоне-2019.
Соперники сразятся 14 февраля на "Борисов-Арене" - стартовый свисток прозвучит в 20.55.-0-
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