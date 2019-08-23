Билеты на матч Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия стоят от Br20 до Br30

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В середине сентября теннисисты сборной Беларуси примут старт в новом сезоне розыгрыша Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первой группы Евро-Африканской зоны белорусы 13-14 сентября примут в минском Дворце тенниса команду Португалии. Стоимость билетов на один игровой день составляет Br20, абонемент на оба дня соревнований стоит Br30. В первый день состоятся два одиночных поединка (начало в 13.00), во второй - еще два одиночных матча и парная встреча (11.00). Ранее в Кубке Дэвиса сборные Беларуси и Португалии встречались дважды: в 2002 году в Минске белорусы выиграли со счетом 4:1, в 2015-м португальцы взяли реванш у себя дома - 3:2. Сейчас мужская сборная Беларуси в мировом командном рейтинге занимает 31-е место, Португалия находится на 26-й позиции. Победитель предстоящего матча получит право сыграть в квалификации Кубка Дэвиса-2020.

Начиная с 2019 года розыгрыш Кубка Дэвиса проводится по новой схеме. Теперь финальный этап будет проходить с участием 18 лучших команд мира. Туда попали 4 полуфиналиста 2018 года, 12 победителей квалификационных матчей и 2 обладателя wild card. В этом году решающий этап пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Составы предварительных групп:

А - Франция, Сербия, Япония.

В - Хорватия, Испания, Россия.

С - Аргентина, Германия, Чили.

D - Бельгия, Австралия, Колумбия.

Е - Великобритания, Нидерланды, Казахстан.

F - Италия, Канада, США.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Серия между командами на этом этапе будет включать два одиночных матча и один парный матч.-0-