Билеты на зимние Олимпийские игры в Пекине не будут продаваться

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже, их распределят среди определенных групп населения. Такая информация размещена на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

"Принимая во внимание, что ситуация в области профилактики и контроля пандемии COVID-19 остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады было принято решение изменить первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей", - говорится в заявлении. Представители этих групп должны будут строго соблюдать противоэпидемические меры до, во время и после соревнований в целях содействия безопасному проведению Игр.

В сентябре пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила о том, что зимние Олимпийские игры состоятся без присутствия иностранных болельщиков, билеты на соревнования будут доступны только жителям материковой части Китая.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.-0-