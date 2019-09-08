Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема"

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску впервые стала победительницей турнира серии "Большого шлема", выиграв у Серены Уильямс в финале US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

19-летняя канадка выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии она вела 5:1 и на своей подаче имела матчбол, но опытнейшая американка сумела выравнять положение - 5:5. Однако затем Андрееску снова завладела инициативой и добилась успеха - 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Для Серены Уильямс, которой 26 сентября исполнится 38 лет, это четвертое подряд поражение в финалах "Большого шлема".

Сегодня в финальном матче женского парного разряда белорусско-австралийский дуэт Виктория Азаренко / Эшли Барти будет соперничать с белорусско-бельгийским тандемом Арина Соболенко / Элизе Мертенс.

В финальном поединке мужского одиночного разряда трехкратный чемпион US Open испанец Рафаэль Надаль встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым, для которого это первый в карьере финал на турнире "Большого шлема".

Победителями соревнований мужских пар стали колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фарах, обыгравшие в финальном матче аргентинско-испанский дуэт Орасио Себальос / Марсель Гранольерс - 6:4, 7:5.-0-