Благотворительная акция "Европейские забеги" стартует 12 мая в Бресте

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный проект #velcombegom - "Европейские забеги" стартует 12 мая в Бресте. Об этом журналистам сегодня в пресс-центре Национального олимпийского комитета Беларуси рассказал начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Алексей Богданович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Бресте 12 мая стартует акция "Европейские забеги" совместно с белорусским этапом эстафеты "Пламя мира" к II Европейским играм. Более 450 факелоносцев пробегут по территории Беларуси около 5 тыс. км и внесут свою лепту в благотворительный проект", - сказал начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Алексей Богданович.

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля отметил: "Акция привлечет внимание наших граждан к более активным занятиям спортом. Также это прекрасный пример государственного и частного партнерства, ответственности частного бизнеса". Он добавил, что сам планирует активно участвовать в благотворительном проекте. Замминистра считает, что чем больше таких мероприятий будет проводиться, тем более развито станет спортивное движение у нас в стране.

Участниками "Европейских забегов" смогут стать все жители Беларуси, а также члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран - участниц II Европейских игр, которым предстоит пробежать рекордные 200 тыс. км в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями.

Особенностью акции станет тот факт, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дисциплин в рамках II Европейских игр. Завершится проект 30 июня.

Акция "Европейские забеги" проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма Беларуси и Паралимпийского комитета Беларуси.-0-