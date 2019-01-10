Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам пройдет в БГУФК

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в VI Рождественском благотворительном турнире по спортивно-боевым единоборствам в Белорусском государственном университете физической культуры (БГУФК) примут более 700 спортсменов со всех регионов страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Соревнования будут представлены пяти видами единоборств: карате, кекусинкай карате, таэквондо, рукопашный бой и грэпплинг.

Все сборы от проведения турнира будут направлены на приобретение необходимых средств гигиены для проживающих в психоневрологических интернатах страны.

Также для детей с особенностями психофизического развития 11 января в БГУФК будет организован концерт, в программе которого рождественские песнопения, показательные выступления членов национальных команд по акробатике, карате, рукопашному бою, студентов университета, а также поздравления с вручением сладких подарков. В рождественском празднике примут участие около 200 детей.

Организаторами турнира выступают БГУФК, Президентский спортивный клуб, отдел по делам молодежи Минской епархии, Белорусская федерация традиционного карате-до, Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств, Белорусская лига таэквондо, РОО "Белая Русь", ООО "Спортивный клуб "УниверПрофи".-0-