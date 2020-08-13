Ближайшие футбольные матчи белорусского чемпионата перенесены

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро ассоциации "Белорусская федерация футбола" приняло решение перенести несколько ближайших матчей национальных соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В высшей лиге чемпионата Беларуси перенесены игры "Динамо" (Минск) - "Смолевичи" и "Минск" - "Неман" (Гродно). Отложены встречи 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея" и "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск).

Кроме того, перенесены матчи 14-го тура в первой лиге и 15-го тура во второй лиге национального первенства.

Новые даты проведения перенесенных встреч станут известны позднее.-0-