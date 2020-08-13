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13 августа 2020, 18:51

Ближайшие футбольные матчи белорусского чемпионата перенесены

Фото из архива
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро ассоциации "Белорусская федерация футбола" приняло решение перенести несколько ближайших матчей национальных соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В высшей лиге чемпионата Беларуси перенесены игры "Динамо" (Минск) - "Смолевичи" и "Минск" - "Неман" (Гродно). Отложены встречи 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея" и "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск).

Кроме того, перенесены матчи 14-го тура в первой лиге и 15-го тура во второй лиге национального первенства.

Новые даты проведения перенесенных встреч станут известны позднее.-0-

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