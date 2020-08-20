Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси пройдут без зрителей на трибунах - АБФФ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси во всех лигах пройдут без зрителей. Такое решение сегодня приняло бюро исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола" в связи со сложившейся обстановкой, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встречи предстоящего тура среди команд высшей, первой и второй лиг, а также женского первенства страны будут проведены без болельщиков на трибунах футбольных арен.
В играх 22-го тура элитного дивизиона 30-го национального первенства сыграют:
21 августа
"Слуцк" - "Динамо" (Минск), "Ислочь" (Минский район) - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Брест) - "Белшина" (Бобруйск);
22 августа
"Энергетик-БГУ" (Минск) - "Смолевичи", "Городея" - "Рух" (Брест);
23 августа
"Славия" (Мозырь) - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Минск", "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов).
Турнирное положение: Шахтер" - 43 очка (21 матч), БАТЭ - 40 (21), "Неман" - 38 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 34 (21), "Ислочь" - 32 (21), "Энергетик-БГУ" - 31 (21), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Рух" - 30 (21), "Витебск" - 29 (21), "Динамо" (Брест) - 29 (19), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (20), "Городея" - 20 (21), "Минск" - 18 (18), "Белшина" - 16 (21), "Смолевичи" - 14 (19).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-