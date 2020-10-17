Ближайшие матчи рижского "Динамо" в КХЛ не состоятся из-за коронавируса

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближайшие матчи рижского "Динамо" в КХЛ с подмосковным "Витязем" и магнитогорским "Металлургом" не состоятся из-за новой вспышки коронавируса в латвийской команде. Такая информация содержится на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.

"В связи с новыми случаями заражения коронавирусом команда "Динамо" должна сесть на карантин. На карантине также находятся молодежная команда "Динамо" и фарм-клуб рижан, поэтому у клуба нет возможности сформировать состав для игры в КХЛ", - говорится в сообщении.

Встреча с "Витязем" должна была пройти 17 октября, с "Металлургом" - 19 октября. Оба матча планировалось провести в Риге. Ранее команда из столицы Латвии уже уходила на карантин из-за коронавируса. Тогда ей было засчитано два технических поражения.-0-