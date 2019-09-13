Блокирующая сборной Беларуси по волейболу Анжелика Борисевич вернулась в "Минчанку"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня волейбольный клуб "Минчанка" объявил о возвращении в свои ряды блокирующей сборной Беларуси Анжелики Борисевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисевич выступала в "Минчанке" с 2014 года, за это время став одним из лидеров команды. В прошлом сезоне волейболистка попробовала свои силы в чемпионате Италии, после чего вернулась в Беларусь. Сейчас спортсменка, не принимавшая участия в чемпионате Европы-2019 из-за последствий травмы, приступила к тренировкам в составе столичного клуба.

В этом сезоне "Минчанка" второй год подряд выступит в российской суперлиге. Столичная команда представит Беларусь в Кубке ЕКВ, втором по значимости международном клубном турнире под эгидой Европейской конфедерации волейбола. Прошлый соревновательный год в суперлиге белорусский клуб завершил на 10-м месте. В Лиге чемпионов подопечные Виктора Гончарова не смогли выйти из группы, выиграв один матч. В первенстве Беларуси "Минчанка" в финальной серии одержала победу над брестским "Прибужьем" и выиграла золотые медали чемпионата.-0-