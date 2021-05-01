"Бобруйчанка" разгромила гомельчанок в матче женского чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Бобруйчанки" разгромили команду Гомельской области со счетом 10:0 в последнем матче 6-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Могилеве спортсменки местного "Днепра" уступили гродненскому "Неману" с результатом 2:5.

В центральном поединке чемпионки страны футболистки столичного "Динамо-БГУФК" уверенно переиграли своих главных конкуренток в борьбе за золото, серебряных призеров прошлого первенства спортсменок "Минска" - 3:0. Подопечные Юрия Малеева одержали шесть викторий в шести проведенных матчах, забив 36 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота. "Минск" потерпел первое поражение в этом чемпионате.

Еще два матча завершились крупными победами: столичная "Зорка-БДУ" разгромила юниорскую сборную Беларуси (U-19) с сухим счетом 4:0, а футболистки "Витебска" переиграли в Бресте местное "Динамо" - 4:1.

Положение команд: "Динамо-БГУФК" - 18 очков (6 матчей), "Минск" - 15 (6), "Неман" - 15 (6), "Зорка-БДУ" - 12 (6), "Днепр" - 9 (5), "Бобруйчанка" - 7 (6), "Витебск" - 6 (6), Беларусь (U-19) - 1 (5), Гомельская область - 0 (5), "Динамо" (Брест) - 0 (5).

Лучшим бомбардиром является 17-летняя полузащитница "Минска" Анастасия Побегайло, забившая 14 мячей.

Следующие встречи женского первенства пройдут 6 мая.-0-