"Бобруйскую лыжню-2019" проведут 19 января

15 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Городской зимний праздник "Бобруйская лыжня-2019" состоится 19 января, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

За право стать победителем поборются госслужащие, представители учреждений образования, трудовых коллективов, подростковых клубов, ветеранов физической культуры, спорта и туризма. Спортивные состязания стартуют в 10.00 у Ледового дворца. Участникам предстоят лыжные забеги на дистанциях 1000 и 1500 м. Кроме того, программа включает спортивные конкурсы по перетягиванию каната, поднятию гири и армрестлинг.

Соревнования носят командный характер и проводятся по действующим правилам. Команды с неполным составом к соревнованиям не допускаются. Команда-победительница определяется по наименьшей сумме времени двух лучших результатов среди мужчин и одному лучшему результату среди женщин команды, дошедшей до финиша. Состав команды 5 человек: женщины - 2 человека, мужчины - 3 человека.

Гостям и участникам мероприятия также предложат покататься на санях. Будет работать выездная торговля, пункты проката спортивного инвентаря. Праздничную атмосферу поддержат выступления коллективов художественной самодеятельности.-0-