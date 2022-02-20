Бобслеисты Германии стали лучшими в олимпийском финале мужских четверок

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Последний комплект XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине разыграли участники турнира по бобслею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающих заездах мужских четверок лучшими оказались команды Германии. Золото завоевал экипаж, в составе которого были Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Канди Бауэр и Александер Шуллер - 3 мин. 54,30 сек. Всего 0,37 сек. чемпионам уступил еще один немецкий экипаж (Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп), бронзовыми призерами стали канадские бобслеисты Джастин Криппс, Райан Зоммер, Кэм Стоунз, Бенджамин Кокуэлл, проигравшие победителям 0,79 сек.

В Пекине бобслеисты разыгрывали четыре комплекта олимпийских наград - 3 выиграли представители Германии (мужские и женские двойки, мужская четверка), золото женского одиночного турнира завоевала американка Кейли Хамфрис.-0-