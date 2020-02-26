Бочарников: опыт прошлых гонок помог победить в финале суперспринта на домашнем ЧЕ по биатлону

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт прошлых гонок помог победить в финале суперспринта на домашнем чемпионате Европы по биатлону. Об этом журналистам после финиша рассказал белорусский спортсмен Сергей Бочарников, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах" Белорусский спортсмен прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым стал Адам Вацлавек из Чехии (отставание 0,4 сек., 0+3), бронза у украинца Дмитрия Пидручного (0,5 сек., 1+2).

"Эмоций после победы очень много, не знаю, как выразить то, что чувствую. Конечно, счастлив выиграть на родной земле, в "Раубичах". Постараюсь держать марку и дальше, - сказал Сергей Бочарников. - У меня было много хороших выступлений за этот год. Знал, что не хватает совсем чуть-чуть до пьедестала почета. Я был готов к этой гонке. Плюс в России много выступлений провел именно в суперспринте".

Спортсмен отметил: организаторы приложили все усилия для того, чтобы биатлонисты чувствовали себя комфортно на трассе.

Всего участие в континентальном форуме принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.

Продолжатся состязания 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0-