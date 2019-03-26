Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конор Макгрегор - ирландский боец, выступающий в ММА, - объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен написал сегодня в своем твиттер-аккаунте, сообщает БЕЛТА.
"Привет, ребята, делаю быстрое объявление, я решил уйти из смешанных единоборств. Желаю моим коллегам успехов в соревнованиях. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этом деле, которые завершили карьеру. С меня всем пинаколада!" - написал ирландец.
Последний бой Конор Макгрегор провел в октябре 2018 года, проиграв россиянину Хабибу Нурмагомедову. После схватки возникла массовая драка с участием двух атлетов. Атлетическая комиссия штата Невада 29 января дисквалифицировала ирландского спортсмена на шесть месяцев и оштрафовала на $50 тыс., а российского бойца - на девять месяцев и $500 тыс.
Всего в ММА ирландец провел 25 поединков, в которых одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.-0-
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