Боец UFC нокаутировал соперника за 20 секунд – видео

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схватка Фрэнсиса Нганну по прозвищу Хищник и суринамца Жарзинью Розенстрайка в UFC закончилась за 20 секунд. Видео боя опубликовал сайт sportrecs.

Хищник нокаутировал своего оппонента за 20 секунд. Во время боя Розенстрайк пропустил удар, который стал решающим. Спортсмен потерял сознание и пока падал, соперник нанес ему еще несколько ударов.

Этот нокаут стал первым поражением для Жарзинью Розенстрайка в карьере. До этого ему удавалось выигрывать схватки в ММА 10 раз подряд. -0-