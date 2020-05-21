Боевое самбо является хорошей базой для других видов единоборств - Новик

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевое самбо является хорошей базой для других видов единоборств. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый в истории белорусского самбо чемпион Европы, победитель турнира "Дружба-84", заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Беларуси Антон Новик.

"Белорусские самбисты занимают одно из ведущих мест в мире. На чемпионатах Европы и мира, Европейских играх мы практически всегда входим в тройку сильнейших. Представители школы самбо регулярно становятся победителями топ-турниров по смешанным единоборствам. Примеров мирового уровня немало: Федор Емельяненко, Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов и многие другие, - сказал Антон Новик. - В числе моих личных учеников-самбистов тоже есть спортсмены, зарекомендовавшие себя на турнирах по различным видам боевых искусств. Среди них всемирно известный боец смешанных единоборств Андрей Орловский, а также Вахтанг Сохадзе, бронзовый призер чемпионата мира по универсальному бою. Боевое самбо гармонично сочетает в себе бросковую и ударную техники и поэтому является прекрасной базой для других видов единоборств. Это очень зрелищный и интересный, а самое главное - прикладной вид спорта".

Однако именитый наставник отметил, что соревновательный процесс в боевом самбо носит достаточно жесткий характер. В частности, накладки на руки имеют очень маленький вес, из-за чего удар получается сильным и нокаутирующим.

Говоря о прикладном характере самбо, Антон Новик заострил внимание на том, что он не один десяток лет отдал работе на кафедре профессионально-прикладной и физической подготовки Академии МВД, готовил специалистов для правоохранительных органов. "Среди моих воспитанников есть не только спортсмены высочайшего уровня, но и те, кто проходит службу в самых элитных спецподразделениях Беларуси. Все это еще раз доказывает универсальность боевого самбо как спортивного единоборства, а также как одной из наиболее эффективных систем подготовки к военной и правоохранительной деятельности", - добавил он.

По словам Антона Новика, Международная федерация самбо предпринимает все попытки, чтобы попасть в олимпийскую семью. Также он считает, что изучение самбистами грэпплинга и бразильского джиу-джитсу расширит их технический арсенал.

Сейчас национальная команда по самбо тренируется в "Стайках", где созданы комфортные условия для грамотного тренировочного процесса. По словам главного тренера сборной Беларуси по самбо Дмитрия Базылева, спортсмены национальной команды планируют начать соревновательный сезон в августе. Основные старты для спортсменов - чемпионаты мира и Европы.

Международная федерация самбо приостановила все турниры своего календаря на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о временном признании самбо.-0-