Богданович: Анна Гуськова - спортсменка топ-уровня

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Гуськова, выигравшая сегодня олимпийское серебро, - спортсменка топ-уровня. Так считает председатель Белорусской федерации хоккея Александр Богданович, сообщает БЕЛТА .

"Сегодня белорусская летающая лыжница в очередной раз подтвердила свой класс. Анна Гуськова и весь тренерский штаб белорусской сборной заслуженно празднует серебряный успех. Эта медаль вдохновит всех наших ребят на предстоящих олимпийских стартах", - отметил глава ФХРБ. Александр Богданович не понаслышке знает, как достаются награды на крупнейших спортивных форумах. В 2008 году на летних Играх в Пекине он вместе с братом Андреем стал олимпийским чемпионом на каноэ-двойке, а в Лондоне-2016 они завоевали серебро.

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Бывший председатель хоккейной федерации, а ныне сенатор Дмитрий Басков сказал, что сердца десятков, а может и сотен тысяч белорусов сегодня замирали во время Аниных прыжков, и наградой всем стал ее результат: "Невзирая на мощь именитых соперников, Анна сумела сконцентрироваться и достичь того, чего по-настоящему достойна и она сама, и вся Беларусь".-0-