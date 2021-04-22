Богданович переизбран председателем Белорусской ассоциации студенческого спорта

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете сегодня состоялось отчетно-выборное общее собрание Белорусской ассоциации студенческого спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.
Были обсуждены достижения и перспективы профильных видов спорта, закрепленных за учреждениями высшего образования. Отмечено, что вузовский спорт сегодня приобрел особую значимость для пропаганды и продвижения спортивной культуры, ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, а также для формирования резерва спорта высших достижений.
Председателем БАСС переизбран олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович. Своей основной целью он ставит дальнейшее развитие студенческого спорта в стране и совершенствование деятельности ассоциации.
Основные усилия БАСС с апреля 2021 года по апрель 2025-го будут сосредоточены на улучшении правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, организации студенческого спорта в учреждениях высшего образования, обеспечении вступления БАСС в члены Международной федерации студенческого спорта (FISU) и Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA), реализации соглашений со Студенческим спортивным союзом Польши, Национальным спортивным студенческим союзом Казахстана, Российским студенческим спортивным союзом.-0-