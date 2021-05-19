Богданович: проект НОК об истории побед - отличная возможность показать успехи белорусских спортсменов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" - отличная возможность рассказать об истории успехов белорусских спортсменов на Олимпийских играх, и особенно познавательной она будет для молодого поколения. Такое мнение высказал победитель Игр-2008, председатель комиссии спортсменов НОК Беларуси, глава Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович на открытии экспозиции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень хороший проект. Экспозиция оформлена красиво и информативно. О достижениях белорусов в большом спорте нужно напоминать, особенно молодежи. О тех, кто на протяжении 30 лет завоевывал олимпийские медали, прославляя страну на международной арене. За этими достижениями стоит очень большой труд и важно об этом помнить и гордиться", - сказал Александр Богданович.

Говоря о своей работе во главе комиссии спортсменов НОК, прославленный каноист отметил, что одна из главных задач комиссии - популяризация олимпийского движения в стране. "Мы должны вовлекать в олимпийское движение молодежь своим примером. Чтобы парни и девушки знали о тех уроках, которые мы вынесли на пути к медалям, чего нам это стоило. Чтобы они никогда не останавливались на полпути к своей цели", - подчеркнул он.

Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" открылась на площадке первого этажа торгово-развлекательного центра ТЦ "Галерея Минск" и в столичном парке Победы.

В экспозиции, подготовленной Национальным олимпийским комитетом и Белорусским телеграфным агентством, представлены фотографии чемпионов и призеров Олимпийских игр независимой Беларуси.

На снимках - исторические мгновения олимпийской истории Беларуси: участие в первой в период независимости Олимпиаде в Лиллехаммере, завоевание первой золотой медали Екатериной Карстен, золотой забег Юлии Нестеренко, сенсационная победа Андрея Арямнова в Пекине-2008, успех Максима Мирного и Виктории Азаренко в Лондоне-2012, триумф Дарьи Домрачевой в Сочи-2014 и биатлонной четверки в Пхенчхане-2018, золотые прыжки фристайлистов, заезды гребцов на байдарках и каноэ и другие знаковые моменты, попавшие в объектив фотохудожников.

Любой желающий сможет в доступной форме получить краткую информацию об олимпийском наследии страны, ознакомиться с теми видами, в которых белорусские спортсмены завоевывали медали с 1992 по 2018 год. Экспозиция будет дополняться фотографиями с участием белорусских спортсменов на Европейских играх 2015 и 2019 годов, Европейских юношеских олимпийских фестивалях и юношеских Олимпийских играх.-0-