Боян Настич в пятый раз вошел в сборную тура чемпионата Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник борисовского БАТЭ Боян Настич в пятый раз включен в символическую сборную тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме боснийского легионера борисовчан в сборную тура попал его одноклубник исландский полузащитник Виллюм Виллюмссон. В команду тура также включены три представителя солигорского "Шахтера" - Александр Гутор, Дарко Бодул и Александр Сачивко, два игрока "Минска" - Антон Шрамченко и Ярослав Яроцкий, Липе Велозу из жодинского "Торпедо-БелАЗа", Зоран Марушич из гродненского "Немана", Дмитрий Комаровский из "Ислочи" и Абдулай Диалло из брестского "Динамо".

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляют "Шахтер" и БАТЭ, набравшие по 46 очков в 23-х проведенных матчах, на 5 баллов меньше у "Немана".

Следующие матчи:

18 сентября

"Смолевичи" - "Рух", "Неман" - "Минск";

19 сентября

"Витебск" - "Белшина", "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ";

20 сентября

"Слуцк" - БАТЭ, "Ислочь" - "Динамо" (Минск), "Славия" - "Шахтер".-0-