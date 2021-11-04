Боксер Алексей Алферов вышел в финал ЧМ в Сербии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Алексей Алферов стал финалистом чемпионата мира, который проходит в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Атлет из Гродненской области, выступающий в категории 80 кг, в полуфинале не оставил шансов российскому спортсмену Савелию Садоме. Ранее Алексей Алферов выиграл у хорвата Луки Плантича, иранца Мейсама Гешлаги и ирландского "файтера" Кейлана Кессиди.
Таким образом, Алексей Алферов обеспечил себе минимум серебро планетарного форума. Ранее бронзу cостязаний выиграл Евгений Кармильчик (48 кг).
Отметим, что две награды чемпионата мира белорусы не завоевывали с 2003 года. Тогда серебром отметился Магомед Арипгаджиев (81 кг). Бронза была на счету Виктора Зуева (91 кг).
Последний до чемпионата мира в Белграде медальный успех белорусских мастеров кожаной перчатки на планетарных форумах датируется 2015 годом. Тогда в катарской Дохе отличился Дмитрий Асанов, ставший бронзовым медалистом в категории 56 кг.
Состязания закончатся 6 ноября. Впервые в истории чемпионатов мира победители турнира получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., а бронзовые - по $25 тыс. Общий призовой фонд чемпионата составляет $2,6 млн.-0-