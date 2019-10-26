Боксер Дмитрий Асанов завоевал четвертое для Беларуси золото Всемирных военных игр

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Асанов (весовая категория 64 кг) выиграл четвертое золото белорусской команды на Всемирных военных играх в Китае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

В поединке за золото представитель Беларуси победил казахстанского спортсмена Дильмурата Мижитова. Бронзовые награды в данной весовой категории достались россиянину Алексею Мазуру и Яхье Абиделли из Алжира. Это вторая награда белорусской команды в состязаниях по боксу. В стартах женщин бронзу выиграла Виктория Кебикова (75 кг).

Ранее медали высшей пробы на военном спортивном форуме завоевали дзюдоист Даниэль Мукете, выступающий в весовой категории 100 кг, лучницы Карина Деминская, Карина Козловская, Александра Куратник (они отличились в командном первенстве) и легкоатлетка Екатерина Поплавская в беге на дистанции 100 м с барьерами.

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходят с 18 по 27 октября, в 27 видах спорта соревнуются более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран. В состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов.-0-