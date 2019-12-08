Боксер Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский боксер Энтони Джошуа, выступающий в супертяжелом весе, взял реванш у американца Энди Руиса в поединке за титулы чемпиона мира в четырех версиях. Вечер профессионального бокса проводился в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бой за титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе прошел в тактический борьбе. Энди Руис старался действовать первым номером, агрессивно атакуя. Энтони Джошуа постоянно маневрировал и отвечал американцу джебами. Действуя в контратакующей манере, британец убедил судей в своем превосходстве, которые признали его победу со счетом 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, Энтони Джошуа взял у Энди Руиса реванш за сенсационное поражение в июне нынешнего года и вернул титулы, снова став чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Теперь на счету Энтони Джошуа 23 победы при одном поражении (21 победа нокаутом). Энди Руис за карьеру одержал 33 победы при двух поражениях (22 победы нокаутом).-0-