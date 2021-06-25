25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Владислав Смягликов получил право выступить на Олимпиаде в Токио, сообщил корреспонденту БЕЛТА личный наставник спортсмена, директор Гомельского областного центра олимпийского резерва Сергей Пьянов.

По информации специалиста, сегодня были распределены заключительные квоты на Олимпиаду в столице Японии, согласно рейтингу Boxing Task Force. По одной путевке на Игры в каждой весовой категории для каждого континента.

В весовой категории 91 кг право участвовать в Олимпиаде получил Владислав Смягликов.

Таким образом, на главных стартах четырехлетия в Токио выступят четверо белорусских спортсменов. Напомним, что помимо Владислава Смягликова на квалификационном турнире в Париже право выступить на Играх завоевали Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Радионов (69 кг) и Виталий Бондаренко (75 кг).

286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин) разыграют на Играх в Токио 13 комплектов наград (8 в соревнованиях мужчин и 5 в стартах женщин). Олимпиада в столице Японии пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-