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25 июня 2021, 20:35

Боксер Владислав Смягликов получил право выступить на Олимпиаде в Токио

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Владислав Смягликов получил право выступить на Олимпиаде в Токио, сообщил корреспонденту БЕЛТА личный наставник спортсмена, директор Гомельского областного центра олимпийского резерва Сергей Пьянов.

По информации специалиста, сегодня были распределены заключительные квоты на Олимпиаду в столице Японии, согласно рейтингу Boxing Task Force. По одной путевке на Игры в каждой весовой категории для каждого континента.

В весовой категории 91 кг право участвовать в Олимпиаде получил Владислав Смягликов.

Таким образом, на главных стартах четырехлетия в Токио выступят четверо белорусских спортсменов. Напомним, что помимо Владислава Смягликова на квалификационном турнире в Париже право выступить на Играх завоевали Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Радионов (69 кг) и Виталий Бондаренко (75 кг).

286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин) разыграют на Играх в Токио 13 комплектов наград (8 в соревнованиях мужчин и 5 в стартах женщин). Олимпиада в столице Японии пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

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