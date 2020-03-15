Боксеры Алла Стародуб и Антон Черномаз выбыли из борьбы на турнире олимпийской квалификации в Лондоне

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры Алла Стародуб (весовая категория 60 кг) и Антон Черномаз (57 кг) выбыли из борьбы за медали на турнире олимпийской квалификации, который проходит в Лондоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Алла Стародуб уступила в первом поединке спортсменке из Великобритании Каролин Дюбуа. Антон Черномаз не смог подобрать ключи к обороне немца Гамзата Шадалова. Атлеты выбыли из медальных гонок.

В женских стартах сегодня на ринг выйдет белоруска Галина Бруевич (57 кг). Гомельчанка сразится со спортсменкой из Чехии Ленкой Бернардовой. В состязаниях мужчин Михаил Долголевец (81 кг), недавно попробовавший свои силы в профессиональном боксе, будет биться с литовцем Паулюсом Зуевасом.

Завершатся соревнования 24 марта. Всего разыгрывается 77 лицензий. В БФБ считают, что белорусским атлетам по силам завоевать здесь минимум четыре путевки на главный старт четырехлетия.

Мировой отборочный турнир состоится 13-24 мая в Париже. В нем примут участие боксеры, не сумевшие завоевать лицензии на континентальных стартах.

Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 25 июля по 9 августа.-0-