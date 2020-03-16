Боксеры Галина Бруевич и Михаил Долголевец пробились в следующий круг турнира олимпийской квалификации

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг) и Михаил Долголевец (81 кг) пробились в следующий круг турнира олимпийской квалификации в Лондоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Галина Бруевич смогла подобрать ключи к обороне соперницы из Чехии Ленки Бернардовой. В состязаниях мужчин Михаил Долголевец, недавно попробовавший свои силы в профессиональном боксе, справился с литовцем Паулюсом Зуевасом.

В женских стартах сегодня на ринг выйдет белоруска Юлия Апанасович (51 кг). В состязаниях мужчин выступят Александр Радионов (69 кг) и Виталий Бондаренко (75 кг).

Ранее из борьбы за медали выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг).

Завершатся соревнования 24 марта. Всего разыгрывается 77 лицензий. В БФБ считают, что белорусским атлетам по силам завоевать минимум четыре путевки на главный старт четырехлетия.

Мировой отборочный турнир состоится 13-24 мая в Париже. В нем примут участие боксеры, не сумевшие завоевать лицензии на континентальных стартах.

Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 25 июля по 9 августа.-0-