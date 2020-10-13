Боксеры шести стран выступают в Минске на турнире памяти Владимира Ботвинника

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боксеры из шести стран принимают участие в международном турнире памяти почетного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Беларусь Владимира Ботвинника. Соревнования стартовали сегодня в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", сообщил корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"За награды турнира спорят 98 боксеров 2002-2003 годов рождения из шести стран. Помимо хозяев состязаний любители бокса увидят на ринге представителей команд Грузии, Китая России, Узбекистана и Франции. К сожалению, команда Испании из-за пандемии коронавируса не смогла принять участие в турнире", - отметил он.

13-14 октября пройдут предварительные бои. Полуфинальные поединки состоятся 15 октября (начало утренней сессии - 12.00, вечерней - 15.00). Решающая стадия соревнований намечена на 16 октября. Финалы начнутся в 11.00.

Международный турнир по боксу в память о почетном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Республики Беларусь Владимире Ботвиннике - один из немногих стартов среди молодежи, входящий в соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса. Для белорусских атлетов старт станет последним этапом подготовки к континентальному форуму, который в ноябре этого года пройдет в Черногории.-0-