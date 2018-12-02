Более 10% партии билетов на II Европейские игры купили в первый день продаж

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из первой партии билетов на II Европейские игры реализовали в первый день продаж около 12%. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019" Анатолий Котов, сообщает БЕЛТА.

Продавать билеты начали 1 декабря. "Старт продаж даже в некотором смысле превзошел наши ожидания. В первый день было продано порядка 12% билетов от той партии, которую мы выпустили в продажу. Особой популярностью пользуются церемонии открытия и закрытия", - сообщил Анатолий Котов.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-