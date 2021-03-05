Более 100 юных фехтовальщиков поспорят за награды соревнований "Клинки Полесья"

Фото из архива
5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования "Клинки Полесья" и открытое первенство Гомельской области по фехтованию стартуют сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по прикладным видам спорта.
В течение двух дней состязаться на рапирах будут юноши и девушки 2006 года рождения и моложе. Всего за награды поспорят более 100 участников. Они представляют Брестскую, Гродненскую, Гомельскую, Могилевскую, Минскую области и Минск.
Победителям соревнований вручат медали и дипломы.
Организаторами выступают управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, Гомельский областной центр олимпийского резерва по прикладным видам спорта.-0-